بنوك وشركات كبرى تعلق التبرعات للمشرعين الجمهوريين المعارضين لفوز بايدن

أعلن بنكا جولدمان ساكس، وجي بي مورجان، وشركة سيتي جروب، بالإضافة إلى أكبر شركة فنادق في العالم، ورابطة بلو كروس، تجميد التبرعات الممنوحة للمشرعين الجمهوريين الذين دعموا الاعتراض على فوز جو بايدن في جلسة الكونجرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وأكدت شركة ماريوت، أكبر شركة فنادق في العالم، أنها ستعلق التبرعات التي تمنحها للمشرعين الأمريكيين الذين صوتوا ضد التصديق على فوز بايدن الأسبوع الماضي.



وقالت كوني كيم، المتحدثة باسم ماريوت: "أخذنا في الاعتبار الأحداث المدمرة التي جرت في مبنى الكونجرس لتقويض الانتخابات الشرعية والنزيهة، وسوف نوقف التبرعات التي تقدمها لجنة العمل السياسي التابعة لنا لأولئك الذين صوتوا ضد التصديق على الانتخابات"، وفقا لوكالة رويترز.



وأكدت كيم، تقريرا، استند إلى استطلاع رأي أكثر من 100 شركة، بخصوص خطط التبرعات.



وقالت رابطة بلو كروس بلو شيلد، التي تضم 36 شركة مستقلة تقدم تغطية الرعاية الصحية لواحد من كل ثلاثة أمريكيين: "في ضوء الهجوم العنيف والصادم على مبنى الكونجرس، وتصويت بعض الأعضاء لتقويض نتائج انتخابات نوفمبر من خلال الطعن في نتائج المجمع الانتخابي، ستعلق الرابطة المساهمات لهؤلاء المشرعين الذين صوتوا لتقويض ديمقراطيتنا".



وذكر بنك جي بي مورجان تشيس، أنه سيوقف جميع المساهمات والتبرعات من لجنة العمل السياسي الخاصة به لمدة ستة أشهر على الأقل.



كما ذكرت شركة سيتي جروب، في مذكرة لموظفيها، أنها راجعت مواقف المشرعين الذين قادوا التحرك لعرقلة التصديق على تصويت المجمع الانتخابي، ووجدت أنها منحت 1000 دولار لحملة السيناتور الجمهوري جوش هولي، الذى دعا إلي رفض أصوات المجمع الانتخابي في الولايات التي صوتت لبايدن.



وقالت كاندي وولف المسؤولة البارزة في الشركة: "نود أن تكونوا مطمئنين إلى أننا لن ندعم مرشحين لا يحترمون حكم القانون. نعتزم وقف تبرعاتنا في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمرحلة الانتقال الرئاسي، على أمل أن تخرج من هذه الأحداث أكثر قوة ووحدة".



وفي تطور آخر، قال متحدث باسم شركة المدفوعات الرقمية الأمريكية "ستريب"، إن الشركة ستتوقف عن معالجة المدفوعات لموقع حملة ترامب على الإنترنت بعد أعمال الشغب