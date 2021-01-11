الجيش الكوري الجنوبي يرصد علامات تشير إلى قيام الشمال باستعراض عسكري منتصف ليل أمس

أعلنت هيئة أركان القوات المسلحة اليوم الاثنين، أنها رصدت علامات تشير إلى قيام كوريا الشمالية باستعراض عسكري في ساحة كيم إيل-سونج العسكرية في ساعات متأخرة من ليل أمس بمناسبة عقد المؤتمر الحزبي.

وذكرت الهيئة، في بيان نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية على موقعها الالكتروني، أن السلطات الاستخباراتية الكورية والأمريكية ترى أنه من المحتمل أن ما قامت به ليل أمس هو بروفة لعرض عسكري رئيسي ، حيث تجري متابعة تحركات الشمال بدقة.

وسبق أن أجرت كوريا الشمالية عرضا عسكريا في أكتوبر من العام الماضي بمناسبة الذكرى الـ58 السنوية لتأسيس حزب العمال الحاكم في منتصف الليل مع نشر صاروخ بالستي عابر للقارات .