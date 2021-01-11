العناني يوجه باستغلال مونديال اليد للترويج للسياحة المصرية

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماعاً مشتركاً لأول مرة، مع أعضاء لجنتي الترويج والمعارض الخارجية، والفعاليات والأحداث الداخلية.

يأتي ذلك نظراً لما تتطلبه المرحلة الحالية من أعمال للترويج للسياحة المصرية داخلياً وخارجياً، ولا سيما مع إطلاق مبادرة "شتي في مصر" لتنشيط حركة السياحة الداخلية، وفي ظل الاستعداد للترويج للسياحة العربية، وتزامناً مع قيام الوزارة بالتعاقد مع أحد المكاتب الدولية الكبرى المتخصصة لعمل استراتيجية إعلامية للترويج والتنشيط للسياحة المصرية، تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية، استعداداً للموسم السياحي المقبل.

واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع، بالتأكيد على الدور الكبير الذي تقوم به هاتين اللجنتين في الترويج للسياحة المصرية داخلياً وخارجياً، مشيرًا إلى أهمية تضافر هذه الجهود بما يساهم في إبراز المقومات السياحية والأثرية الفريدة التي تتمتع بها مصر.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة، ومنها تطوير وإثراء الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وجعله أكثر جذبًا للمتصفحين، مما يعمل تشجيع السائحين على زيارة مصر والاستمتاع بمقاصدها السياحية المختلفة.

وتم استعراض محاور الحملة الترويحية لمبادرة "شتي في مصر" على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أطلقتها الوزارة مع وزارة الطيران المدني، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لتنشيط حركة السياحة الداخلية، وسيتم تفعيلها في الفترة ما بين 15 يناير الجاري وحتى 28 فبراير 2021، من خلال منح تخفيض على أسعار تذاكر الطيران الداخلي للمصريين والأجانب إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، بسعر موحد يتراوح ما بين 1500 إلى 2000 جنية شاملة الضرائب، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفنادق المشاركة في المبادرة فئات الثلاثة وأربعة وخمسة نجوم، والتي ستطبق أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الضريبة والخدمات والوجبات، كما منح المجلس الأعلى للآثار تخفيضًا بنسبة ٥٠٪ على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان.

كما تطرق الاجتماع إلى كيفية استغلال استضافة مصر للنسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري، في الترويج السياحي لمصر عن طريق تسليط الضوء على المقاصد السياحية المختلفة بها، وعرض مجموعة من الأفلام الترويحية لمصر على شاشات العرض المختلفة.

وتناول الحديث أيضا خطة الوزارة لاستضافة عدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من جميع دول العالم لزيارة مصر، حيث إنه من المقرر أن تقوم الوزارة باستضافة بعض منهم خلال شهر يناير الجاري.

كما تناول الاجتماع مناقشة محاور الحملة الترويحية التي سيتم إطلاقها لتنشيط حركة السياحة العربية في إبريل المقبل، ومع حلول شهر رمضان المبارك، وكذلك الحملة الترويجية الدولية، حيث إنه من المقرر أن تقوم الوزارة في نهاية شهر يناير الجاري بالتعاقد مع أحد المكاتب الدولية الكبرى المتخصصة؛ لعمل استراتيجية إعلامية للترويج والتنشيط للسياحة المصرية، تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية لمدة 3 سنوات تبدأ في يوليو المقبل، إذ أن ما يميز هذه الحملة عن الحملات السابقة، أنها ستعمل على الترويج للمقاصد السياحية المصرية المتنوعة مع مراعاة ظروف أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، في إطار تطبيق ضوابط السلامة الصحية وصياغة رسائل إعلامية مناسبة؛ لبث رسائل طمأنة وتشجيع السائحين على السفر وزيارة مصر.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني كان قد أصدر قرارين بتشكيل "لجنة الفاعليات والأحداث الداخلية"، وتشكيل "لجنة الترويج والمعارض الخارجية"، برئاسة المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعضوية بعض الخبراء والمسئولين ذات الصلة من خارج الوزارة من القطاع السياحي وخبراء التسويق وأساتذة الجامعات.