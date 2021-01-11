وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى العزل بكفر الزيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية

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أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، يرافقه الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات، زيارة تفقدية لمستشفى عزل كفر الزيات تفقد خلالها جميع المرضى بالعناية والأقسام الداخلية، وسؤالهم عن الخدمة المقدمة وتوافر المستلزمات والواقيات والأدوية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

كما تأكد من سلامة شبكة الغازات وعدم تسريب من الفلوميترات ووجود أكسجين سائل بالتانكات.

وأوضح الدكتور هشام شيحة، أن سعة التنك القديم تبلغ 6000 لتر، والتانك الجديد سعة 10000 لتر، وتأكد من انتظام صيانة الأجهزة، والالتزام بالحفاظ على النظافة، وحسن التعامل مع المرضى وعدم وجود أي مرافقين والالتزام بمعايير مكافحة العدوى،

وأثنى عبد الناصر على الطاقم الطبي وشجعهم على مواصلة العمل بروح الجيش الأبيض حتى يرفع الله عنا هذا الوباء والبلاء.