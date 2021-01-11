تحسن ثقة الشركات في كندا قبل الموجة الثانية من إجراءات الإغلاق

أظهر تقرير صادر عن بنك كندا المركزي، اليوم الاثنين، ارتفاع ثقة الشركات الكندية إلى أعلى من المتوسط في نهاية العام الحالي بفضل تحسن الطلب المحلي والأجنبي، ذلك قبل عودة إجراءات الإغلاق للحد من انتشار الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.



وتظهر نتائج المسح الفصلي للبنك المركزي للمديرين التنفيذيين للشركات أن ظروف العمل تحسنت بشكل حاد وسط انتعاش أعاد ثقة عدد من القطاعات إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.



وتحدث المديرون عن توقعات مبيعات أقوى واستثمار وخطط توظيف مع زيادة الطلب في أسواق العمل. في الوقت نفسه ، فإن الانتعاش غير متساوٍ ، حيث أفاد حوالي ثلث الشركات عن استمرار معاناتها.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير مسح آفاق الأعمال الصادر عن البنك المركزي الكندي القول إن انتعاش الطلب الخارجي وتحسن الثقة المرتبطة بالوظائف واستمرار برامج الدعم الحكومي كلها ساهمت في تحسن النظرة المستقبلية للشركات.



وأضاف "رغم أن ثقة الشركات زادت على نطاق واسع فمازال الموقف سلبيا بصورة ملحوظة بالنسبة للعديد من الشركات بما في ذلك الخدمات التي تحتاج إلى تواصل مباشر بين الناس.



وارتفع مؤشر ثقة الشركات خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 3ر1 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ 2018 وأعلى من المتوسط التاريخي للمؤشر.



وكان المؤشر خلال الربع الثالث من العام الحالي سالب 2ر2 نقطة وسجل في الربع الثاني سالب 9ر6 نقطة وكان أقل مستوى له منذ عشر سنوات.