وزيرة الصحة: لليوم الثالث على التوالي لا نعاني من مشكلة في الأكسجين

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة لليوم الثالث على التوالي لا تعاني من مشكلة في الأكسجين، مؤكدة أن حالات الاشتباه بفيروس كورونا ونسبة الدخول إلى المستشفيات انخفضت.

وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن الوزارة تدرس المشكلة حتى لو مشكلة بسيطة في مستشفى صغير وتعمل على تأمينها، مناشدة استقاء المعلومة من وزارة الصحة ومصادرها الرسمية.

وأشارت إلى أن الوزارة أتاحت البرنامج المخصص لمتابعة الحالات في المستشفيات والأكسجين لكل مؤسسات الدولة لتشارك البيانات، معربة عن أمنياتها في أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التحسن.

وناشدت وزيرة الصحة المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلة إن فرق العزل المنزلي تجوب المحافظات وتتابع وتسجل حالة المواطنين، فضلًا عن توفر جهاز قياس تشبع الأكسجين بالدم.