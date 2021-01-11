غلق 695 مركزا للدروس الخصوصية خالفوا إجراءات كورونا منذ ديسمبر الماضي

أعلن طارق رحمي محافظ الغربية، غلق ٦٩٥ مركزاً للدروس الخصوصية في نطاق المحافظة، وذلك بدايةً من ديسمبر الماضي، حيث تم غلق ٤٥ مركزاً بحي أول طنطا، ١٩٦ بحي ثان طنطا، ٩١ بمركز طنطا، ٩٦ بمركز المحلة الكبرى، ٤٩ بمركز السنطة، ١٦ بمركز زفتى، ٤٩ بمركز كفر الزيات، ٦٩ بمركز قطور، ٢٧ بمركز سمنود و ٥٧ بمركز بسيون.



وأشار المحافظ إلى أنه يتم غلق مراكز الدروس الخصوصية تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.



وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.