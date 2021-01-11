عمرو أديب: الإنسان لا يستطيع العيش بدون واتساب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن جمهور مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الحديث عن تغيرات في تطبيق واتساب، مؤكدًا أهمية المنصة مقارنة بغيرها.

وأضاف أديب، أثناء تقديم برنامجه «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الأحد، أنه لا يستطيع الإنسان العيش بدون واتساب، متابعًا: «الواتساب لو وقف ساعة أو ساعة ونص تحس إنك ضايع»، وفق تعبيره.

وأفاد بأنه من الواضح أن هناك بعض التغييرات في خصوصية واتساب، مشيرًا إلى دعوة رجل الأعمال آلين ماسك باستخدام تطبيق سيجنال بدلًا منه.

ونوه بأن أسهم شركة سيجنال ازدادت بشكل كبير بعد حديث هذا الرجل، متابعًا: «يبدو أن هناك مشكلة في الخصوصية بالنسبة لواتساب».