تنفيذ أكثر من 44 ألف شقة بالإسكان الاجتماعي في العاشر من رمضان منذ 2014

• الجزار: جارِ تنفيذ 12740 وحدة بـ«سكن كل المصريين».. و85% نسبة تنفيذ 384 وحدة بالمجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن إجمالي الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي التي تم الانتهاء من تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان، منذ 2014 حتى 2020، بلغ نحو 44420 وحدة سكنية، وجارِ تنفيذ 12740 وحدة أخرى بسكن كل المصريين، فيما تم وجارِ تنفيذ 4632 وحدة سكنية (193 عمارة) بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بالمرحلتين الأولى والثانية.

جاء ذلك خلال استعراضه تقريرا عن مشروعات مدينة العاشر من رمضان حتى عام 2020، مضيفا أنه فيما يتعلق بمشروعات الخدمات، فقد تم مؤخرا الانتهاء من تنفيذ مشروع مستشفى جامعي بمساحة 5.68 فدان وتكلفة 500 مليون جنيه، والانتهاء من تنفيذ 23 مدرسة بمناطق مشروع الإسكان الاجتماعي، وجارِ تنفيذ وطرح 9 مدارس أخرى بمشروع سكن كل المصريين بالمناطق المختلفة بالمدينة، بجانب تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية الأخرى.

ومن جانبه، قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه جارِ تنفيذ قسم شرطة ثالث بالمحور الشرقي بالمرحلة الثالثة بنسبة إنجاز 94%، وإنشاء إدارة مرور ومحطة فحص فني آلية، بنسبة إنجاز 93%، ومول العاشر من رمضان بمساحة 12 ألف م2، وتنفيذ 7 نقاط إسعاف جارِ تسليمها لهيئة الإسعاف المصرية لتشغيلها، وجارِ تنفيذ مجمع شرطي بالمنطقة (هـ) شمال المنطقة الصناعية A2 بنسبة إنجاز40%، بجانب توفير 24 أتوبيساً بمرفق النقل الداخلي لعدد 7 خطوط بالمدينة للأحياء السكنية والصناعية.

وأضاف أنه بالنسبة لخدمات مشروع "الإسكان الاجتماعي" بالمناطق المختلفة، تم الانتهاء من تنفيذ 19 حضانة، وجارِ تنفيذ وطرح 8 حضانات أخرى بسكن كل المصريين، والانتهاء من تنفيذ 14 وحدة صحية بالإسكان الاجتماعي، وجارِ تنفيذ وطرح 3 وحدات أخرى بسكن كل المصريين، بجانب تجهيز المركز الطبي بالحي العاشر ليكون مركز عزل وتقوم وزارة الصحة بالإعداد لتشغيله، كما تم الانتهاء من تنفيذ 37 سوقا تجارية وجار طرح سوقٍ أخرى، والانتهاء من تنفيذ 8 مراكز شباب وجارِ تنفيذ مركز آخر.

وأوضح رئيس جهاز العاشر من رمضان أن نسبة الإنجاز الكلية لمشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بلغت 85%، وأن المشروع عبارة عن 384 ورشة صناعية مقسمة على 3 مجمعات صناعية، ومسطح الورشة 702 م2، والجزء المغطي 432 م2، بتكلفة إجمالية 504 ملايين جنيه.

وأشار شاهين إلى أن مشروع مجمع وحدات الغراء بالمرحلة الثانية بمدينة الجلود بالروبيكي بلغت نسبة إنجازه 60%، ويتكون من 28 عنبرا لعدد 54 وحدة بمساحة إجمالية 23 ألف م2، وقيمة المشروع حوالي 110 ملايين جنيه.

وقال إنه بالنسبة لأعمال المرافق والبنية التحتية، تم تنفيذ أعمال الطرق بتكلفة إجمالية تكلفة 285 مليون جنيه، وتشمل تنفيذ أعمال الطرق الخاصة بالإسكان الاجتماعي والطرق المؤدية للمشروع، ورفع كفاءة عددٍ من الطرق بالمدينة، بجانب تنفيذ عملية طرق حي الزقازيق الجديدة (طريقين مزدوجين) للربط بين شمال المدينة ومدينة العبور الجديدة، وطريق العاشر أبو حماد، وتطوير مدخلي طريقي (الحي الـ28 - مصر الإسماعيلية).

وأوضح شاهين أن مشروعات الكهرباء، تشمل إنشاء محطة كهرباء s11 بجهد 11/66 كيلو فولت، وقدرة 120 "م. ف. أ" قابلة للتوسع، وتخدم الأحياء من الـ26 : الـ30، بتكلفة 139 مليون جنيه، وإنشاء محطة كهرباء s13، بجهد 11/66 كيلو فولت، وقدرة 120 م.ف.أ قابلة للتوسع، وتخدم نصف منطقة المطورين الجنوبية بتكلفة 139 مليون جنيه.