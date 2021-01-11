إصابة جديدة بكورونا في الدوري الإنجليزي الممتاز

أظهرت الجولة الأحدث من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد في الدوري الإنجليزي الممتاز تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بين الأندية العشرين المنافسة بالبطولة خلال الفترة بين الرابع والعاشر من يناير الجاري.

وظهرت حوالي 27 حالة إيجابية خلال الاختبارات التي جرت بين الرابع والسابع من يناير مع ظهور عشر حالات أخرى إيجابية بين الثامن والعاشر من الشهر الجاري، بحسب بيان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الاثنين.

وتراجعت حالات الإصابة بالعدوى بشكل طفيف في هذه الجولة من الاختبارات مقارنة بالـ40 حالة الإيجابية التي ظهرت الاسبوع الماضي في رقم قياسي.

وتم إجراء 2593 اختبارا لكورونا بين الأندية العشرين المنافسة بالدوري الإنجليزي الممتاز في هذه الجولة.