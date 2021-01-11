 غلق مقهيين وتغريم محمصة 4 آلاف جنيه في حملة بالإسكندرية - بوابة الشروق
الإثنين 11 يناير 2021 5:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟
النتـائـج تصويت

غلق مقهيين وتغريم محمصة 4 آلاف جنيه في حملة بالإسكندرية

اغلاق
اغلاق
هدى الساعاتي
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 5:34 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 5:34 م
قاد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، اليوم الاثنين، حملة مكبرة بشارع الميناء الشرقية؛ للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن إغلاق مقهيين، وتغريم محمصة أربعة آلاف جنيه غرامة فورية؛ لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإنذار مطعمين لتلافي الملاحظات، وسحب ٦ عينات غذائية وتحرير ٨ محاضر صحية وتموينية، ورصد ٤ مخالفات بيئية.

وتم خلال الحملة المرور والتفتيش على تلك المنشآت بشارع الميناء الشرقية بمنطقة العطارين؛ لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين؛ بمشاركة مديريتي الصحة والتموين؛ ومعاون رئيس حي وسط للخدمات، وإدارتي رخص المحلات والمتابعة، والإدارة العامة لشئون البيئة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك