غلق مقهيين وتغريم محمصة 4 آلاف جنيه في حملة بالإسكندرية

قاد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، اليوم الاثنين، حملة مكبرة بشارع الميناء الشرقية؛ للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.



وأسفرت الحملة عن إغلاق مقهيين، وتغريم محمصة أربعة آلاف جنيه غرامة فورية؛ لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإنذار مطعمين لتلافي الملاحظات، وسحب ٦ عينات غذائية وتحرير ٨ محاضر صحية وتموينية، ورصد ٤ مخالفات بيئية.



وتم خلال الحملة المرور والتفتيش على تلك المنشآت بشارع الميناء الشرقية بمنطقة العطارين؛ لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين؛ بمشاركة مديريتي الصحة والتموين؛ ومعاون رئيس حي وسط للخدمات، وإدارتي رخص المحلات والمتابعة، والإدارة العامة لشئون البيئة.