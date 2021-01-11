ولي العهد السعودي: تكلفة البنية التحتية لـ«ذا لاين» بين 100 و200 مليار دولار

كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن أن تكلفة البنية التحتية لمشروع "ذا لاين" في، مدينة نيوم شمال المملكة، ستكون ما بين 100 - 200 مليار دولار.

وقال بن سلمان، حسبما نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية اليوم الاثنين، إن "العمود الفقري للاستثمار في مشروع ذا لاين سيأتي من دعم حكومة المملكة وصندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين المحليين والعالميين لمشروع نيوم ككل البالغ 500 مليار دولار على مدى 10 سنوات".

وأشار إلى أن "إعلان مشروع ذا لاين في هذا الوقت تحديداً يأتي كخلاصة لتحضير وتخطيط الثلاث سنوات الماضية"، موضحاً أن "المشروع سيكون متكامل تقنياً مع جميع الأنظمة داخل المدينة. على سبيل المثال، سيكون نظام التنقل مرتبطاً مع بقية الأنظمة لتوفير تجربة مستخدم فريدة من نوعها للسكان، وسيكون معتمدًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي".

وأكد أن "المشروع سيكون ثورة حضارية للإنسان، وسيحدث ثورة في مجال الحفاظ على الطبيعة من خلال ما يتميز به من مقومات تجعله صديقاً للبيئة".

وكان ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، أعلن مساء أمس الأحد، عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين"، على امتداد 170 كم في نيوم شمال المملكة.

وقال بن سلمان: "نحن بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية، اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم أقدم لكم (ذا لاين)؛ مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية".

ويُعد مشروع نيوم أحد المشروعات العملاقة ضمن المحفظة الاستثمارية المتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة.

ونيوم هو مشروع سعودي لمدينة مخطط لبنائها عابرة للحدود، أطلقه ولي العهد السعودي في 24 أكتوبر 2017 ويقع المشروع في أقصى شمال غرب السعودية، ويمتد 460 كم على ساحل البحر الأحمر.

وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لـ"نيوم" بحلول عام 2025، تم دعم المشروع من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة 500 مليار دولار، والمستثمرين المحليين والعالميين.

ويضم المشروع مساحة ألف كيلو من مصر في أراضي جنوب سيناء وتقع المنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلومترًا، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر.