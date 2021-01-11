فلسطين أول دولة بالشرق الأوسط توافق على استخدام لقاح سبوتنيك V ضد كورونا

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي عن تسجيل وزارة الصحة في فلسطين اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V".

وذكر الصندوق الروسي - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين - أن التسجيل تم في إطار ترخيص الطوارئ بدون إجراء تجارب سريرية إضافية على أراضي فلسطين، وذلك بعدما تم تقييم إجراء مماثل لتسجيل اللقاح الروسي في وقت سابق في الأرجنتين وبوليفيا وصربيا والجزائر، مشيرا إلى أنه من المقرر تسليم لقاح "سبوتنيك V" إلى فلسطين في الربع الأول من العام الجاري.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف "إن الجودة العالية والفعالية المرتفعة للقاح "سبوتنيك V" تجذب اهتماما من عدد متزايد من البلدان"، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى توسيع جغرافية تسجيل اللقاح وإمداداته وإنتاجه.

وأضاف ديميترييف "أنه بعد أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، سيتم استخدام "سبوتنيك V" في الشرق الأوسط أيضا، مما سيساعد على توحيد جهودنا لتحقيق نصر مشترك مبكر على فيروس كورونا من خلال تسهيل الوصول إلى لقاح فعال وآمن لمزيد من البلدان وسكانها".

وأوضح أن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" خارج روسيا جاء نتيجة لمميزاته الرئيسية، المتمثلة في فاعليته التي تزيد على 90% وتوفيره لحماية كاملة ضد الحالات الشديدة من مرض فيروس كورونا، مؤكدا أن هذا اللقاح يستخدم نوعين مختلفين من النواقل لجرعتين أثناء عملية التطعيم، مما يخلق مناعة أقوى مقارنة باللقاحات التي تستخدم نفس آلية التوصيل لكلتا الجرعتين.

وتابع أنه تم بالفعل تطعيم أكثر من 1.5 مليون شخص بلقاح "سبوتنيك V" في روسيا، مشيرا إلى تعاون منتجي ومطوري لقاح "سبوتنيك V" ولقاح "استرازينيكا" في التجارب السريرية لتحسين فعالية اللقاح البريطاني.

يُذكر أنه تمت الموافقة على لقاح "سبوتنيك V" في روسيا وبيلاروسيا وصربيا والأرجنتين وبوليفيا والجزائر.