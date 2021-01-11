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لايبزيج يغلق الباب أمام المهتمين بضم أوباميكانو

علاء العزب
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 11:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 11:28 ص

يرغب ريد بول لايبزيج الألماني في الاحتفاظ بنجمه ومدافع الفريق دايوت أوباميكانو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقا لفابريزيو رومانو صحفي شبكة «سكاي سبورتس» المختص بصفقات الانتقالات في أوروبا، فإن لايبزيج لن يفتح باب المفاوضات للتخلي عن لاعبه في شهر يناير الحالي.

وأضاف أنه من المتوقع أن يغادر المدافع الفرنسي فريقه الصيف المقبل، في ظل اهتمام العديد من الأندية بضمة والتي تستعد لفتح باب المفاوضات مع وكيل أعماله.

وتابع الصحفي الإيطالي أن الشرط الجزائي في عقد أوباميكانو هو 42 مليون يورو.

أوباميكانو الذي يعد أحد أبرز المدافعين في أوروبا في الوقت الحالي، جدد عقده مع لايبزيج شهر يوليو من العام الماضي حتى صيف عام 2023.

وانضم صاحب الـ22 عامًا إلى لايبزيج قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي صيف عام 2017، مقابل 10 مليون يورو.


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