 مطار هيثرو البريطاني: تراجع أعداد الركاب بنسبة 73% في 2020 بسبب كورونا - بوابة الشروق
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مطار هيثرو البريطاني: تراجع أعداد الركاب بنسبة 73% في 2020 بسبب كورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 12:05 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 12:05 م

أعلن مطار "هيثرو" البريطاني، أحد أكبر مطارات أوروبا والأكثر ازدحاما في بريطانيا، تراجع أعداد الركاب بنسبة 73% خلال عام 2020؛ نتيجة القيود المفروضة على السفر بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

 

وأوضحت إدارة المطار - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الاثنين - أن أحجام الشحن السنوية تراجعت أيضا بنسبة 28%؛ حيث أدى انخفاض عدد طائرات الركاب إلى انخفاض المساحة المتاحة للبضائع.

 

وأضافت أنه بعد ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، تراجع عدد الركاب بنسبة 83%؛ بسبب قيام عدد من الدول بمنع دخول المسافرين من بريطانيا، ما أجبر ملايين الركاب على إلغاء سفرهم.

 


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