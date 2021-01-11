الإمارات: قدمنا جرعات لقاح كورونا إلى أكثر من مليون شخص

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات العربية المتحدة، الأحد، تلقيح أكثر من مليون من سكانها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام).



وذكرت الوكالة أن الوزارة أعلنت تجاوز المليون جرعة من اللقاح، حيث قدمت 1086568 جرعة، وحصل أكثر من 250 ألف شخص على جرعتين.



وكتبت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في تغريدة يوم الأحد: "منذ بداية الأزمة، أكدت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة أن صحة الإنسان تأتي أولاً وقبل كل شيء".



وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه تم تقديم اللقاح للعاملين في الخطوط الأمامية، والذين تم منحهم الأولوية منذ الموافقة عليه في بداية أكتوبر تشرين الأول 2020.

وأضافت أن "اللقاح متاح لجميع شرائح المجتمع، سواء المواطنين والمقيمين، وعلى الأخص كبار السن وذوي الأمراض المزمنة".

وأطلقت الوزارة والسلطات الصحية المحلية الحملة الوطنية للقاح كوفيد - 19 "التي تقدم اللقاح في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة في جميع أنحاء البلاد، لإتاحته لجميع المواطنين والمقيمين مجانًا وطوعيًا".

وفقًا لبيانات البنك الدولي، بلغ عدد سكان الإمارات في عام 2019، 9,770,529.