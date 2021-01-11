رئيس مجلس النواب الليبي يلتقي رئيس الشيوخ الفرنسي

التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه، وذلك في مستهل زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس.



وبحسب المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، فقد بحث صالح مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تطويرها والتعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين.



كان بليحق صرح بأن رئيس مجلس النواب الليبي وصل مساء اليوم الإثنين إلى العاصمة الفرنسية بدعوة رسمية من مجلس الشيوخ الفرنسي يرافقه ضمن الوفد الرسمي رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، ورئيس اللجنة التشريعية رمضان شمبش، وعضو مجلس النواب سعيد امغيب، مضيفاً أنه سيلتقي عدد من المسؤولين الفرنسيين خلال زيارته باريس.