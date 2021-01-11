نائب مدير مونديال اليد: قرار إقامة البطولة دون جمهور من أجل سلامة المشاركين

شدد خالد فتحي نائب مدير النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021، أن قرار إقامة البطولة دون حضور جماهيري جاء من أجل سلامة الفرق المشاركة في الحدث، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وتابع "فتحي" في تصريحاته لموقع مصر 2021، "القرار جاء بعد اجتماع اللجنة العليا للبطولة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد المصري واللجنة المنظمة، وحسين لبيب مدير البطولة".

وأضاف: "سلامة المشاركين هي الأولوية، ومسئولي الدولة المصرية وجدوا أن القرار الصائب هو إقامة البطولة بدون جمهور لمنع أي احتمالية للعدوى في ظل الظروف الراهنة التي تقام بها البطولة وانتشار فيروس كورونا المستجد".

واجتمعت اللجنة العليا للبطولة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد المصري واللجنة المنظمة، وحسين لبيب مدير البطولة. وبناء على الاجتماع، تقرر إقامة البطولة دون حضور جماهيري كجزء من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وتعد مصر 2021 نسخة تاريخية حيث تقام للمرة الأولى بوجود 32 فريقا، عوضا عن 24 بطولة.

وتقام البطولة على صالات استاد القاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومجمع الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، وصالة استاد برج العرب بالإسكندرية.