إضراب المزارعين في الأرجنتين احتجاجا على حظر تصدير الذرة

أدى قرار حكومة الأرجنتين حظر تصدير الذرة إلى إضراب المزارعين في البلاد لمدة ثلاثة أيام، حيث قرر المزارعون وقف بيع محاصيلهم من الحبوب اعتبارا من اليوم الاثنين حتى نهاية الأربعاء المقبل.



كانت الحكومة قد فرضت حظرا على تصدير الذرة حتى بداية مارس المقبل بدعوى الحاجة إلى استخدام المخزون الحالي البالغ 2ر4 مليون طن تقريبا في تلبية الطلب المحلي.



وخلال الليل عدلت الحكومة القرار وقالت إنه يمكن تصدير ما يصل إلى 30 ألف طن ذرة يوميا.



من ناحيته قال رئيس نقابة الفلاحين، كارلوس أشيتوني، إن الإضراب سيستمر رغم تعديل قرار الحظر.



تختلف تقديرات المزارعين عن التقديرات الرسمية، حيث يقولون إن هناك 10 ملايين طن من الذرة في الصوامع، في حين لا يتجاوز الطلب المحلي 5ر1 مليون طن.



يذكر أن الذرة هي ثالث أكبر صادرات الأرجنتين ، حيث بلغت قيمتها أكثر من 6 مليارات دولار في عام 2019.