شركة مصر الجديدة للإسكان تسعى لاستغلال مساحات حديقة الميريلاند

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قالت وزارة قطاع الأعمال، اليوم، إن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير -التابعة لها- تعمل حاليًا على حل مشكلة المستثمر في حديقة الميريلاند، وتتواصل مع مستثمرين آخرين لاستغلال باقى المساحات.

كانت الشركة قد أشارت، في بيان للبورصة أغسطس الماضي، إلى أن 5 شركات متخصصة تقدمت إلى المزايدة العامة لتأجير حديقة الميريلاند بحى مصر الجديدة.

وأضافت مصر الجديدة للإسكان، أن جلسة المزاد التى عقدت لهذا الغرض شهدت تقديم عروض من خمس شركات متخصصة.

وأعلنت مصر الجديدة، فى وقت سابق، عن طرح حديقة الأطفال بحديقة الميريلاند للإيجار في مزايدة علنية مقررة 28 أغسطس.

وقالت الشركة، فى إفصاح سابق للبورصة، إن طرح الحديقة سيكون بالإيجار لمدة محددة، ويشمل ذلك استغلال الأنشطة السياحية والترفيهية بالحديقة من مطاعم وكافتيريات وحديقة ألعاب الأطفال.

ويبلغ إجمالى مساحة المبانى بالحديقة 1000 متر مربع بينما تبلغ مساحة الأرض الكلية 10615 مترا مربعا تقريبًا. وتم سحب كراسة الشروط من قطاع الإيجارات بالشركة بمصر الجديدة مقابل 1000 جنيه مصري.