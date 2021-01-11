 مجلس النواب الأمريكي يطلب رسميا من بنس عزل ترامب من منصبه - بوابة الشروق
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مجلس النواب الأمريكي يطلب رسميا من بنس عزل ترامب من منصبه

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 6:34 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 6:34 م

تقدم مجلس النواب الأمريكي بقرار يدعو نائب الرئيس مايك بنس لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، عن طريق اعلان أنه غير مؤهل لأداء واجبات عمله.

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