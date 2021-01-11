مجلس النواب الأمريكي يطلب رسميا من بنس عزل ترامب من منصبه

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تقدم مجلس النواب الأمريكي بقرار يدعو نائب الرئيس مايك بنس لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، عن طريق اعلان أنه غير مؤهل لأداء واجبات عمله.