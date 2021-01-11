محيي الدين: متوقع أن يتأخر التعافي في السياحة حتى الاطمئنان إلى فعالية لقاح كورونا

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن التوجس من كورونا مستمر لفترة، ما سيؤثر على عدد من القطاعات وأهمها السياحي.

وأضاف محيي الدين، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامي كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أنه من المتوقع أن يتأخر التعافي في قطاع السياحة وكل ما يرتبط به حتى استقرار الأوضاع والاطمئنان إلى فاعلية اللقاح.

وذكر أن التجارة السلعية في السلع الزراعية والغذائية والمصنعات من أهم المجالات التي ستشهد حركة التجارة فيها اهتمامًا أكبر مقارنة بتجارة الخدمات خاصة فيما يتعلق بالسياحة، مشيرًا إلى ضرورة الاستثمارات العامة والخاصة المحلية حتى تعافي الاستثمارات الدولية.

ونوه بأن قطاع السياحة على مستوى العالم خسر 80% بسبب جائحة كورونا، لافتًا إلى ضرورة أهمية الاستثمار في المجال حتى عودته كالسابق.