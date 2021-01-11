أشرف زكي عن الخلاف بين باسم سمرة ورحاب الجمل: المشكلة أساءت للوسط الفني كله

علق أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على الأزمة الأخيرة بين الفنانين باسم سمرة ورحاب الجمل وأزمات الوسط الفني مؤخرًا والصلح بينهما، قائلًا إن مواقع التواصل الإجتماعي لها عيوب كثيرة جدًا رغم مميزاتها.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأحد: «بقى أي حد بيقول أي حاجة في أي وقت حتى لو كانت غير مسؤولة بالإضافة لسرعة الانتشار وهذا اانعكس على الأزمة وهذا سبب إصداري لقرار من النقابة بشكل قاطع لمنع كتابة الأعضاء لخلافتهم على السوشيال ميديا مع زملائهم والنيل منهم».

وذكر أن الموضوع تخطى أزمة باسم ورحاب، مضيفًا: «نحن منوطين بالدفاع عن المهنة وأخلاقيتها ونفخر بالانتماء لها.. مسؤولون كنقابة عن حماية تراث تركه لنا أجيال وأجيال فنيًا بالإضافة للدفاع عن قيمة مصر الفنية وقواها الناعمة».

وتابع: «لهذه الأسباب وجهت إنذارًا واضحًا لأعضاء النقابة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي لكتابة المشكلات، وتوعدت من يقدم على ذلك برد فعل عنيف قد يصل إلى حد الشطب».

واستطرد: «أنا مصالحتهمش على بعض أنا فوجئت بيهم جايين البيت عندي بيعتذروا لي وللنقابة وصالحوا بعضهم وأنا قعدت معاهم وعاتبتهم عتاب شديد وفهمتهم أدوارهم وكلاهما معترف بالخطأ».

وكشف أنه يعرض على مجلس النقابة غدًا، الصلح الذي جرى والاعتذار المقدم، متمنيًا حفظ التحقيق.

وشدد أن مستوى الخلافات في الوسط في الآونة الأخيرة بات ذو مستوى غير لائق، موجهًا اعتذارًا للجماهير نيابة عن أي فنان صدر عنه خطأ.

وواصل: «الجمهور هو اللي عملنا في النهاية، وعاوزين نقفل الباب علينا ونعرف إزاي نتكلم مع بعض ونتفاهم في مشاكلنا داخل البيت الفني، والإساءة اللي حصلت ليست على مستوى شخصين بل أساءت للوسط الفني كله وكان سلوك غير مسؤول».