أشرف زكي عن الخلاف بين باسم سمرة ورحاب الجمل: المشكلة أساءت للوسط الفني كله

علق أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على الأزمة الأخيرة بين الفنانين باسم سمرة ورحاب الجمل وأزمات الوسط الفني مؤخرًا والصلح بينهما، قائلًا إن مواقع التواصل الإجتماعي لها عيوب كثيرة جدًا رغم مميزاتها.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأحد: «بقى أي حد بيقول أي حاجة في أي وقت حتى لو كانت غير مسؤولة بالإضافة لسرعة الانتشار وهذا اانعكس على الأزمة وهذا سبب إصداري لقرار من النقابة بشكل قاطع لمنع كتابة الأعضاء لخلافتهم على السوشيال ميديا مع زملائهم والنيل منهم».
وذكر أن الموضوع تخطى أزمة باسم ورحاب، مضيفًا: «نحن منوطين بالدفاع عن المهنة وأخلاقيتها ونفخر بالانتماء لها.. مسؤولون كنقابة عن حماية تراث تركه لنا أجيال وأجيال فنيًا بالإضافة للدفاع عن قيمة مصر الفنية وقواها الناعمة».
وتابع: «لهذه الأسباب وجهت إنذارًا واضحًا لأعضاء النقابة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي لكتابة المشكلات، وتوعدت من يقدم على ذلك برد فعل عنيف قد يصل إلى حد الشطب».
واستطرد: «أنا مصالحتهمش على بعض أنا فوجئت بيهم جايين البيت عندي بيعتذروا لي وللنقابة وصالحوا بعضهم وأنا قعدت معاهم وعاتبتهم عتاب شديد وفهمتهم أدوارهم وكلاهما معترف بالخطأ».
وكشف أنه يعرض على مجلس النقابة غدًا، الصلح الذي جرى والاعتذار المقدم، متمنيًا حفظ التحقيق.
وشدد أن مستوى الخلافات في الوسط في الآونة الأخيرة بات ذو مستوى غير لائق، موجهًا اعتذارًا للجماهير نيابة عن أي فنان صدر عنه خطأ.
وواصل: «الجمهور هو اللي عملنا في النهاية، وعاوزين نقفل الباب علينا ونعرف إزاي نتكلم مع بعض ونتفاهم في مشاكلنا داخل البيت الفني، والإساءة اللي حصلت ليست على مستوى شخصين بل أساءت للوسط الفني كله وكان سلوك غير مسؤول».