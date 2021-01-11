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قطر تسجل 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 11:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 11:30 ص

أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 146 ألفًا و68 في البلاد.

وأشارت «الصحة القطرية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الاثنين، إلى عدم تسجيل أية حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 246.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 132 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 142 ألفًا و827.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 1.9 وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 89 مليون إصابة.


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