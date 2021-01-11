الإمارات تسجل 2404 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 2404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 232 ألفًا و982 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، صباح الاثنين، كشفت الصحة الإماراتية عن تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 711.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 2252 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 208 آلاف و366.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد-19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 1.9 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 90 مليون إصابة.