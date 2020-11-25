 روسيا تتطلع إلى تحسين لقاح سبوتنيك في بنوع يتكون من جرعة واحدة - بوابة الشروق
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روسيا تتطلع إلى تحسين لقاح سبوتنيك في بنوع يتكون من جرعة واحدة

لقاح سبوتنك في الروسي - ارشيفية
لقاح سبوتنك في الروسي - ارشيفية
موسكو - د ب أ
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 8:26 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 8:26 م
يمول صندوق استثمار روسي أبحاثا لمعرفة ما إذا كان اللقاح المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك في" الذي تم تطويره في روسيا، يمكن أن يعمل من خلال جرعة واحدة من التلقيح.

ووافقت وزارة الصحة الروسية اليوم الاثنين على بدء اختبارات على النسخة الخفيفة من اللقاح، والتي قد تستغرق عدة أشهر.

وكان "سبوتنيك في" أحد اللقاحات الأولى التي تم تقديمها لمكافحة جائحة كورونا. ومع ذلك، نظرًا لأنه تم الإسراع بإنتاجه قبل اختباره بدقة، فإن الكثيرين يخشون تناوله.

ومع ذلك، نظرا للطلب الدولي على وسيلة لمكافحة الفيروس والندرة النسبية وارتفاع تكلفة بعض اللقاحات المعتمدة من الغرب ، بدأت عدة دول استخدام "سبوتنيك في" وهو لقاح من جرعتين.

وجدير بالذكر أن تحويل اللقاح إلى جرعة واحدة سيجعله أسهل في الاستخدام والشحن. ومع ذلك ، يشير العمل الأولي إلى أن الإصدار الخفيف، إذا كان ناجحا، فلن يمنح حماية طويلة الأمد كما هو متوقع من "سبوتنيك في".

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