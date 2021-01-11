هيئة قصور الثقافة تقدم أمسيات شعرية بالشرقية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الشرقية، حيث عقد نادى أدب قصر ثقافة الزقازيق أمسية شعرية بحضور الشعراء شاهين عبد الرحمن، محمود البنا، احمد السلاموني، على أبو المجد، صلاح محمد على، علاء لطفى، رمضان فؤاد، هشام الصفطي، وتنوعت قصائدهم بين العاطفية والوطنية.

كما نظم نادي أدب قصر ثقافة العاشر من رمضان الأمسية الشعرية الأسبوعية في افتتاحية العام الجديد، وفي تقليد متبع في مثل هذا التوقيت يتم استضافة شاعر متحقق من خارج النادي على المنصة وتكريمه مع شاعر من شباب النادي الواعدين، فكان الشاعر محمد منصور الكلحي، والشاعرة رحمة السيد زكريا، هما ضيفي المنصة، في حضور عدد من الشعراء والرواد.

ونظم بيت ثقافة أبو حماد ورشة للأشغال اليدوية والفنية تحدث د.عبد الله عبد الدايم عن أهمية الأشغال اليدوية والفنية وعلى تنمية المهارات الفنية والعمل على اكتشاف التميز واكتساب المهارات خاصة في مجال الأعمال اليدوية والفنية، كما احتفل قصر ثقافة فاقوس بعيد الميلاد المجيد بعقد محاضرة بعنوان "مريم العذراء والسيد المسيح" تناولت قصة السيدة العذراء ثم ميلاد السيد المسيح ورحلتهما المقدسة إلى أن أتم نبي الله عيسى رسالته ورفعه الله إليه وتوفت السيدة مريم بعد صعود عيسى إلى السماء بخمس سنوات.

يأتي ذلك في الوقت الذي انطلقت أولى فعاليات القوافل الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة لعام 2021 بمحافظة الشرقية وذلك بمركز شباب الفدادنة مركز فاقوس تضمنت القافلة محاضرة بعنوان "معنى الانتماء للوطن".

وانطلقت القافلة الثانية بقرية سندهور بلقاء مع حسن هاني عن "أهمية المياه وكيفيه الإرشاد في استخدام المياه" حيث تنفرد الأرض بين جميع كواكب النظام الشمسي بامتلاكها للماء بحالاته الثلاثة؛ الصلبة، والسائلة، والغازية، وفق ما توصّل إليه العلم حتّى الآن، إذ يُغطّي الماء ما يُقارب 75٪ من مساحة الأرض، ويتواجد بحالاته الثلاثة في طبقات الغلاف الجوي، ويحظى الماء بأهمية كبيرة عندما يتعلّق الأمر بحياة الكائنات الحية، إذ يُعتبر جزءاً ضرورياً لإتمام أهم العمليات الحيوية الفسيولوجيّة في أجسامها، إلى جانب أمسية شعرية للشعراء إسلام سعيد وأحمد عثمان، بالإضافة إلي ورشة فنون تشكيلية للأطفال مع الفنانة ريفين.