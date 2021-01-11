فلسطين تسجل 928 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى تسجيل 4 حالات وفاة في الضفة الغربية «دورا (1)، نابلس (1)، رام الله والبيرة (1)، ضواحي القدس (1)»، وقطاع غزة 6 وفيات، وحالتي وفاة في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: «طوباس (26)، قلقيلية (12)، نابلس (61)، سلفيت (33)، طولكرم (51)، ضواحي القدس (30)، جنين (53)، أريحا والأغوار (7)، الخليل (54)، رام الله والبيرة (95)، بيت لحم (32)"، قطاع غزة (317)، مدينة القدس (157)».

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: «طوباس (28)، قلقيلية (18)، نابلس (165)، سلفيت (28)، طولكرم (76)، جنين (40)، أريحا والأغوار (8)، الخليل (24)، رام الله (113)"، قطاع غزة (541)، مدينة القدس (314)».

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 95 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.