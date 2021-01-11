أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، نجاح الفريق الطبى بمستشفى التضامن، إحدى المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، من تركيب أنبوبة تغذية معدية، وذلك لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات وذلك لأول مرة بالمحافظة.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن هذه العملية تعد هي الأولى من نوعها داخل محافظة بورسعيد بشكل عام وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد بشكل خاص، حيث يعتبر نجاح هذه العملية استمرارًا لسلسلة النجاحات التي تتم داخل غرف عمليات مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضحت الهيئة أنه تم تركيب أنبوبة التغذية المعدية للطفل من خلال منظار المعدة وبدون جراحة، وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد مدكور رئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير وعضو هيئة التدريس، ومعاونة د. أحمد حسن سالم، د.رضا نبيل اخصائيي الجهاز الهضمي بالمستشفى، وبمشاركة الدكتور أحمد خميس رئيس قسم التخدير بالمستشفى وإستشاري التخدير بجامعة عين شمس.

وأضافت أن الطفل البالغ من العمر 7سنوات دخل المستشفى إثر حادث شديد أدى إلى نزيف بالمخ مما استدعى وضعه على جهاز تنفس صناعي لفترة طويلة، وبعد فشل التغذية من خلال أنبوب الأنف مع استمرار القيء وارتجاع الطعام، تم توفير أنبوبة التغذية المعدية فورًا بمعرفة فريق الإمداد المركزي بالهيئة وبالتعاون مع فريق الإمداد بالمستشفى، فيما تم تركيب أنبوب التغذية بنجاح وبشكل عاجل وسريع إنقاذًا لحياة الطفل، لافتة إلى أن الحالة الصحية للطفل مستقرة، ويخضع الآن للملاحظة بمستشفى السلام بورسعيد.