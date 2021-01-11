روسيا تعلن تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

أعلنت السلطات الروسية، تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي أعلنت بريطانيا اكتشاف تفشيها في أراضيها الشهر الماضي.

ونقلت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، عن رئيسة الهيئة الاتحادية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، تسجيل حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة للفيروس أواخر ديسمبر الماضي، خلال فحص المواطنين الروس العائدين من المملكة المتحدة.

ولفتت بوبوفا إلى أن المريض كان في حالة صحية جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض، مضيفة أنه الآن لم يعد قادرا على نقل العدوى إلى الآخرين.

وشددت المسؤولة على أن "أدوات تشخيص كورونا المستخدمة في روسيا قادرة على رصد الطفرة الجديدة"، مشيرة إلى أن "اللقاحات الروسية ضد الوباء أكدت فعاليتها في الحماية من هذه الطفرة".