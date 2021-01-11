 طولان: طلبت التعاقد مع صلاح محسن .. ولا مانع من انتقال أسامة جلال للأهلي - بوابة الشروق
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طولان: طلبت التعاقد مع صلاح محسن .. ولا مانع من انتقال أسامة جلال للأهلي

محمد جلال
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 12:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 12:18 ص

كشف حلمي طولان، المدير الفني لانبي، موقف ناديه من التعاقد مع صلاح محسن، مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال طولان في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "طلتب التعاقد مع صلاح محسن رسميا من الأهلي".

وأضاف: "تحدثت مع سيد عبد الحفيظ لإتمام صفقة صلاح محسن وأكد أن الرد سيصل لي بعد مباراة سونيديب ولكن لم يرد علي أحد حتى الآن".

وعن انتقال أسامة جلال، مدافع إنبي لأحد القطبين .. قال: "لا مانع من انتقاله طالما سيوفر عرض جيد للنادي".

وأتم: "ابديت موافقتي قبل ذلك على رحيل أسامة جلال ولكن بشرط استفادة النادي ماليا".


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