مدير آثار الإسكندرية: إنجاز 70% من المتحف اليوناني الروماني حتى نهاية 2020

قال محمد متولي مدير آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن نسبة الإنجاز في الحالة الإنشائية والمعمارية للمتحف اليوناني الروماني الكائن وسط المدينة، حتى نهاية 2020، تصل إلى نحو 70%، ومن المقرر الانتهاء منها خلال العام الحالى 2021، منوها بأن موعد الافتتاح يأتي بقرار من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى؛ ليصبح بعد إعداده وتجهيزه متحفا عالميا.

وأضاف متولى، فى تصريحات صحفية لـ"الشروق" اليوم الاثنين، أن المتحف مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار رقم 822 لسنة 1983، وكان من أبرز المعالم السياحية، وكان دائما مكتظا بأعداد غفيرة من السائحين الأجانب والعرب، إضافة إلى الزيارات المحلية من المصريين من مختلف المحافظات وعلماء وخبراء من جميع أنحاء العالم.

وأشار متولى إلى أن إنشاء المتحف يعود إلى عام 1895 في عصر الخديو عباس حلمي الثانى، وبدأت فكرة إنشائه فى 1891 من تصميم المعمارى الإيطالي ديتريش وستيون، وعند افتتاحه كان مكونا من 10 قاعات وزادت إلى 16 سنة 1900، ومع ارتفاع نسبة الإقبال زادت عدد القاعات إلى 27.

ولفت متولى إلى أن مقتنيات المتحف اليونانى الرومانى تشمل الحفائر والقطع الأثرية النادرة، التى تمثل الحقب التاريخية من العصر الفرعونى إلى الإسلامى، موضحا أنه سيتم عرضها بطريقة حضارية غير مسبوقة وشيقة للزائر المصرى والعربى والأجنبى.

يذكر أن المتحف شهد عملية ترميم عام 1984 ووضعت معظم القطع الأثرية فى المخازن، حيث أصيب المبنى بتصدعات وتشققات واضحة، وأصدر زاهي حواس قرارا بالغلق وإنشاء مشروع لترميمه وتطويره.