قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، تعليقًا على الصورة الموجودة في العالم كله خلال أزمة كورونا، إن الاستبشار بالخير واجب وضروري لكن التحسب للأسوأ هو ما يجب القيام به.

وأضاف محيي الدين، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامي كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن الوضع الاقتصادي صعب توقعه، منوهًا بأنه من الواضح أن تقديرات معدل النمو لعام 2021 سيكون موجبًا.

وأوضح أن هذه التقديرات يجب أن تخضع لعدة افتراضات هامة، أهمها «مدى قدرتنا على التعامل مع الجائحة بحسن تنظيم»، منوهًا بأن التعافي الصحي هو ما سيحدد التعافي الاقتصادي.

وأفاد بأن النمو الاقتصادي العالمي مرتبط بافتراضات إيجابية عن مدى السيطرة على الوياء، سواء باستخدام اللقاح أو باتباع أساليب التباعد الاجتماعي.

ونوه بأن ما خسره العالم خلال عام 2020 من المتوقع تعويضه في 2021 لكن بافتراضات هامة عن قدرة العالم في التعامل مع الوباء، مضيفًا أن الدول ستظل متوجسة من كورونا، ما سيؤثر على عدد من القطاعات.