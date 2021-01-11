النقد الدولي: هناك قاعدة متميزة في مصر من كليات الهندسة وعلوم الحاسب

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن ما تقوم به مصر من جهد في مجال التكنولوجيا عمل تراكمي في الأساس، مشيرًا إلى أهمية نظر الدولة إلى هذا الأمر.

وأضاف محيي الدين، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامي كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن الاستخدامات الكبرى لقواعد البيانات والذكاء الاصطناعي متميزة، متابعًا: «هناك قاعدة متميزة في مصر من كليات الهندسة وعلوم الحاسب».

وأكد انه لا بد من الاحتفاظ بهذه القاعدة حتى لا تتخطفها المؤسسات، مضيفًا أن الاستثمارات الخاصة يمكن أن تبنى على العامة في مجال التكنولوجيا، لكن إذا تم إنشائها بشكل صحيح.

وذكر أن كل زيادة في الاستثمار العام بنسبة 1% يمكن أن تزيد الاستثمارات الخاصة بـ10%، مشيرًا إلى ضرورة استغلال الشركات الكبرى لقدرات الشباب، من خلال إنشاء مراكز تكنولوجية داعمة في محافظات مصر.