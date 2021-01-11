روسيا تسجل 436 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، وفاة 436 شخصًا وتسجيل 23 ألفًا و315 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب آخر أرقام وإحصاءات المركز الروسي لمكافحة الوباء، تماثل للشفاء 21 ألفًا و786 شخصًا خلال اليوم الماضي، ما يرفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و800 ألف و675.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، صباح الأحد، ارتفعت حصيلة الإصابات في روسيا إلى 3 ملايين و425 ألفًا و269، وبلغ إجمالي الوفيات 62 ألفًا و273 حتى الآن.

وتتوزع الإصابات الجديدة على 85 إقليمًا في روسيا، كان أكثرها في العاصمة موسكو (4646)، تليها بطرسبورغ (3004) ثم ضواحي موسكو (1315).