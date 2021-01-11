مهرجان شرم الشيخ المسرحي ينعي هادي الجيار

نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ببالغ الحزن والأسى النجم الكبير الفنان هادي الجيار، والذي وافاه الأجل صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 71 عاما بعد مواجهة مع فيروس كورونا.

وقال الغرباوي، عبر صفحة المهرجان: "الفنان الراحل قدم مسيرة فنية كبيرة على مدار تاريخ طويل من الفن والإبداع بمصر والعالم العربي، وتتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرته الكريمة".

وتابع: "ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان".