 مهرجان شرم الشيخ المسرحي ينعي هادي الجيار - بوابة الشروق
الإثنين 11 يناير 2021 2:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟

النتـائـج تصويت

مهرجان شرم الشيخ المسرحي ينعي هادي الجيار

هادي الجيار
هادي الجيار

نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 1:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 1:59 ص

نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ببالغ الحزن والأسى النجم الكبير الفنان هادي الجيار، والذي وافاه الأجل صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 71 عاما بعد مواجهة مع فيروس كورونا.

وقال الغرباوي، عبر صفحة المهرجان: "الفنان الراحل قدم مسيرة فنية كبيرة على مدار تاريخ طويل من الفن والإبداع بمصر والعالم العربي، وتتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرته الكريمة".

وتابع: "ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك