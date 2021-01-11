صندوق النقد الدولي: عودة السياحة عالميا مرتبط بوجود ضوابط صحية

محيي الدين: الدول النامية المعتمدة على المساعدات متأخرة في الحصول على لقاح كورونا

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن كل الإجراءات الخاصة بالتعافي الاقتصادي مرتبطة بشيئين، هما: «قدرة الاقتصاد الوطني على الاستثمار، ومساندة القطاعات المتأثرة من الجائحة بما فيها السياحة».

وأضاف محيي الدين، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامي كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن عودة السياحة عالميًا مرتبط بوجود ضوابط صحية، متابعًا: «محدش هيجيلك وانت معندكش ضوابط صحية جيدة».

وعن التقرير الذي أصدرته نيويورك تايمز حول احتمالية عدم وصول لقاح كورونا للدول النامية قبل عام 2024، أوضح أن التقرير يعتمد على أن الدول المتقدمة قامت سريعًا بتقليل أكثر من احتياجاتها بحجز حوالي 3.5 مليار جرعة من اللقاحات ليتجاوز عدد سكانها المطلوب تطعيمهم، في حين أن الدول النامية المعتمدة بالأساس على المنح والمساندات التي تديرها منظمة الصحة العالمية قد تأخرت، إذ لم يتم تدبير حتى الآن أكثر من 15% من التمويل المقدر لمساعدة هذه البلدان.

وذكر أن هناك جهودًا جيدة لتكسير هذه الفجوات، موضحًا أنه من المقدر أن يتم الوصول للحد الحرج للتلقيح في الدول الغنية والفقيرة، والذي يقدر بأكثر من حوالي ثلثي العالم، قبل نهاية العام الجاري.