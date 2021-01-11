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شعار مونديال اليد يظهر في مدينة نصر

علي البحيري
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 4:03 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 4:03 م

فى إطار الحملة الترويجية لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى، قام المختصون بوضع مجسم لشعار البطولة في ميدان الساعة بمدينة نصر، وهو المكان الأقرب لاستاد القاهرة، الذى يستضيف بعض مباريات البطولة.

وجاء تركيب التميمة كنوع من الترويج للبطولة، التي تٌعد الأهم في الفترة الحالية والتي تنال أهتمام كل الدول، وكذلك الدولة المصرية بمختلف وزاراتها  في ظل مشاركة 32 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة.

 وسبق وتم الترويج للبطولة بسير بعض السيارات، وكذلك تأكيد مسئولي التسويق بالبطولة عن تجهيز أسطول مراكب شراعية  في النيل للترويج للبطولة العالمية.


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