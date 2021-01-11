توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل

تتوقع شركة النقل البحري يورو ناف البلجيكية، ارتفاع سعر النفط إلى أكثر من 60 دولار للبرميل مع قرار المملكة العربية السعودية خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا طوال الشهرين المقمبلين، وتحسن هامش أرباح شركات التكرير وتراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن روستن إدواردز، رئيس إدارة مشتريات الوقود في شركة يورو ناف، القول إن سعر 60 دولارا للبرميل كسعر مستهدف يبدو جيدا في ضوء الأوضاع الراهنة، مضيفا في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن هناك زخما في حركة التجارة العالمية إلى جانب تأثير خفض الإنتاج السعودي.

ولم يحدد إدواردز توقيت وصول النفط إلى هذا السعر المنتظر، في حين يبلغ سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال حاليا 55 دولارا للبرميل وسعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي حوالي 52 دولارا للبرميل.

وقال إدواردز إن سعر النفط في السوق العالمية قد يتجاوز مستوى 60 دولارا للبرميل، لكن لكي يحدث هذا يجب استمرار ضعف الدولار لاستمرار دعم السوق وكذلك يجب أن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على مستويات إنتاجها، واستمرار تحسن أرباح شركات التكرير لاستمرار تحسن الطلب على الخام.

كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في الأسبوع الماضي اعتزامها خفض إنتاجها من النفط خلال فبراير ومارس المقبلين بمقدار مليون برميل يوميا بشكل طوعي ومنفرد بهدف تعزيز أسعار النفط في الأسواق العالمية، في حين وافقت دول تجمع أوبك بلس على استمرار مستويات الإنتاج الراهنة خلال الشهرين المقبلين مع السماح بزيادة طفيفة لإنتاج كل من روسيا وكازاخستان.