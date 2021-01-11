خيتافي يهزم التشي ويحسن أوضاعه بالدوري الإسباني

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قلب فريق خيتافي تأخره بهدف أمام مضيفه التشي إلى فوز مثير 3 /1 اليوم الاثنين في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم إلتشي بهدف مبكر حمل توقيع راؤول جوتيريز في الدقيقة الرابعة ثم تعادل مارك كوكورييا لخيتافي في الدقيقة 39.

وتعرض التشي لصدمة قوية بعد طرد إيفان ماركوني في الدقيقة 52 ليستغل خيتافي النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض ويرد بهدفين عن طريق خايمي ماتا في الدقيقة 69 وانخل لويس رودريجز من ضربة جزاء في الدقيقة 86.

الفوز رفع رصيد خيتافي إلى 20 نقطة ليتقدم للمركز الثاني عشر وظل التشي في المركز الثالث من القاع برصيد 16 نقطة.