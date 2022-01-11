قائد نيجيريا: كأس الأمم 2021 هي البطولة الأخيرة لي مع المنتخب

أعلن قائد ومهاجم منتخب نيجيريا، أحمد موسى، أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 ستكون الأخيرة له مع النسور الخضراء قبل بداية مشوارهم يوم غدًا، الثلاثاء، أمام مصر.

وتلتقي مصر ونيجيريا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "روميدي أدجيا" في مدينة "جاروا" في الكاميرون بقيادة الحكم الجامبي، باكاري جاساما.

وتحدث موسى البالغ من العمر فقط 29 عامًا عن الأمر في نقلتها صحيفة "The Cable" النيجيرية، وقال: "أعتقد أن هذه هي آخر بطولة في كأس أمم إفريقيا مع نيجيريا، إن شاء الله".

وتابع: "لقد تحدثت مع زملائي حول أهمية هذه البطولة وأن اللقب قد يكون الهدية الوحيدة التي يمكنهم تقديمها لي في نهايتها وأخبروني بأنهم مستعدون".

وأضاف: "كانت أول بطولة لي في كأس أمم إفريقيا في عام 2013 في جنوب إفريقيا وأنهيناها بالفوز باللقب وظهوري الثاني كان في مصر وحصلنا على الميدالية البرونزية".

واختتم: "سأبذل قصارى جهدي في أي وقت يتم استدعائي فيه، سواء في بطولة مجمعة أو تصفيات".

وبدأ موسى مشاركته مع نيجيريا قبل 12 عامًا في 2010، وسجل 16 هدفًا في إجمالي 103 مباريات.