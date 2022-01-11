بيسكوف: لا يوجد موعد محدد لإنهاء المباحثات الروسية الأمريكية حول الضمانات الأمنية

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عدم وجود موعد محدد ودقيق بشأن إنهاء المباحثات الروسية الأمريكية حول الضمانات الأمنية المطلوبة، مؤكدا في نفس الوقت أن بلاده لا يروق لها المماطلة اللانهائية لهذه العملية.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "أمامنا عدة جولات أخرى في إطار المشاورات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستسمح بتوضيح دقيق للصورة المتعلقة بهذه المباحثات".

وأضاف بيسكوف: "للأسف، لا نستطيع الحديث حاليا عن نتائج المباحثات، التي جرت أمس الاثنين بيننا وبين الولايات المتحدة في جنيف"، موضحا أن بلاده لا تضع موعدا محددا ودقيقا لهذه المشاورات.

يُذكر أن موسكو عندما طرحت مطالبها الأمنية - في 17 ديسمبر الماضي - كانت تصر على الحصول على رد فوري على هذه المطالب من الولايات المتحدة.