الصحة العالمية: الخطر المتعلق بمتحور أوميكرون مرتفع جدا بسبب انتشاره السريع

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن الخطر المتعلق بمتحور أوميكرون، لايزال مرتفعا جدا، لأن البيانات الحالية تشير إلى أن أوميكرون لديه ميزة نمو كبيرة على متحور دلتا؛ ما يؤدى إلى الانتشار السريع في المجتمع.

وذكرت المنظمة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الزيادة السريعة في الحالات ستؤدي إلى زيادة حالات الاستشفاء وبما قد يفرض مطالب هائلة على أنظمة الرعاية الصحية، موضحة أن التهديد الشامل الذي يشكله أوميكرون يعتمد إلى حد كبير على 4 أسئلة رئيسية تتمثل في مدى قابلية انتقال المتغير ومدى جودة الحماية التي توفرها اللقاحات والعدوى السابقة إضافة إلى الانتقال والأمراض السريرية والوفاة.

ونوهت المنظمة بأن ذلك يضاف إليه مدى ضراوة المتحور مقارنة بالمتحورات الأخرى، وكيف يفهم السكان هذه الديناميات ويدركون المخاطر ويتبعون تدابير المكافحة بما في ذلك الصحة العامة والتدابير الاجتماعية.

وأكدت المنظمة أن تقييم المخاطر العالمي الذي تقدمه يستند إلى أفضل الأدلة المتاحة حاليا وأنه سيتم تحديثها بشكل متكرر مع توفر المزيد من المعلومات بشأن هذه الأسئلة الرئيسية.