ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا إلى مليون برميل يوميا

قالت مصادر مطلعة إن إنتاج ليبيا من النفط وصل إلى مليون برميل يوميا بعد استئناف الإنتاج في أكبر حقل نفط ليبي بعد توقفه لمدة ثلاثة أسابيع بسبب عمليات التخريب التي قامت بها مجموعات مسلحة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إنه تم التوصل إلى اتفاق مع المجموعات المسلحة المعروفة باسم حرس المنشآت النفطية المعنية بتوفير الحماية للمنشآت النفطية الليبية أدى إلى استئناف الإنتاج في حقل الشرارة أكبر حقول النفط الليبية الذي توقف عن العمل منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكان توقف الإنتاج في أربعة حقول قد أدى في وقت سابق إلى انخفاض إنتاج ليبيا من النفط بنحو 350 ألف برميل يوميا.

كما سيسمح الاتفاق مع حرس المنشآت النفطية باستئناف الإنتاج في حقول الحمادة الحمراء والوفاء والفيل، والتي توقف إنتاجها خلال الفترة نفسها.