تشييع جثمان طفلة 10 سنوات من ضحايا حادث غرق سيارة من أعلى معدية بفرع رشيد

شيع العشرات من أهالي عزبة التفتيش التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، جثمان الضحية السادسة "هاجر عبدالصمد"، أصغر ضحايا حادث غرق سيارة من أعلى معدية بفرع رشيد.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وقال الأهالي إن "هاجر عبدالصمد"، أصغر الضحايا وتبلغ من العمر 10 سنوات، وخرجت لمساعدة والدها، حيث إنه كان اليوم الأول لخروجها يوم الحادث "خرجت ولم تعد".

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى في محافظة المنوفية من انتشال جثمان الضحية السادسة من ضحايا الحادث، ووصل عدد الجثث التي تم انتشالها إلى 6، وهم (دعاء نبيل عبدالرسول، وهاجر عبدالصمد، ومحمد صبرى، وزياد أحمد حسن، وزينب عبدالعزيز، وسعيد الطناني).