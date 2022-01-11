عبدالفتاح يكشف حقيقة الاستعانة بخبير أجنبي لتطوير التحكيم المصري

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أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام المصري، أنه لم يتواصل معه أي شخص بشأن رحيله عن اللجنة أو الحديث معه بشأن استقدام خبير أجنبي لإدارة وتطوير أداء التحكيم.

وقال عبد الفتاح، في تصريحاته عبر قناة "صدى البلد": "من موقعي الحالي حتى الآن كرئيس لجنة حكام أقول أن كل اتحاد له فكره، وسياسته الخاصة الذي يريد تطبيقها من أجل الصالح العام".

وأضاف عبد الفتاح "شيء طبيعي بعد نهاية فترة أي اتحاد تتقدم اللجان باستقالتها، ولكن الاتحاد الحالي برئاسة جمال علام جاء في وقت صعب استعدادا لمنافسات أمم إفريقيا".

وتابع رئيس لجنة الحكام المصري "لذلك تم تأجيل كل شيء لما بعد البطولة".

وأوضح: "أنا احترم كل الأراء وهو حق أصيل لهم وربما يكون صحيح لم لا استقدام خبير أجنبي؟ وعليهم أيضا النظر للتجارب الأخرى هل نجحت أم لا؟".

وشدد: "لا أمانع على الاطلاق تواجد خبير أجنبي، لإدارة لجنة التحكيم، ولكن فقط نريد تطور حقيقي للمستوى وليس وضع سياسة عمل فقط".

واختتم: "التحكيم المصري يقدم أداء ولا أروع لدينا الآن 7 حكام في بطولة كأس الأمم، ومن المنتظر الاستعانة بآخرين خلال الفترة المقبلة، وهذا يدل على التطور الكبير في أداء الحكام المصريين".