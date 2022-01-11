استمرار تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا

واصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تراجعها، اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، في ظل زيادة المعروض من الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية وتحسن الطقس.

وتراجعت أسعار الغاز تسليم الشهر المقبل في بورصة أمستردام اليوم بنسبة 2ر5%، في حين أفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن نصف حوالي 80 شحنة غاز طبيعي مسال أمريكي تتجه إلى أوروبا، في حين أعلنت 25 شحنة وجهتها النهائية بالفعل.

ووصلت كميات الغاز الطبيعي المسال التي وصلت إلى موانئ شمال غرب أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2019.

وفي خطوة يمكن أن تقلل الضغوط على سوق الطاقة الأوروبية وافقت إندونيسيا على تصدير كميات من الفحم بعد رفع الحظر المؤقت على تصدير الوقود.

وتراجع سعر الغاز الطبيعي الهولندي وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية اليوم بنسبة إلى 20ر80 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل.

وفي لندن تراجع سعر العقود الآجلة للغاز اليوم بنسبة 5ر5% إلى 65ر194 بنس لكل مليون وحدة حرارية تسليم الشهر المقبل.