ألقت أجهزة الأمن، القبض على قائد السيارة النقل التي غرقت في مياه النيل بمنشأة القناطر، و3 من العاملين بالمعبر غير المرخص، وجارِ ضبط مالكه.

وذكرت النيابة العامة، في بيان لها، أنها تباشر التحقيق في الواقعة بعدما تلقت مساء أمس الاثنين إخطارًا بغرق سيارة نقل في مياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، وكان على متنها 24 عاملًا ما بين أطفال وبالغين، إذ كانوا في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها، فصعد قائد السيارة معبرا غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة)، ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه.

وأسفر الحادث عن وفاة اثنين من مستقليها، وفقدان 8 آخرين، مازال البحث عنهم جاريًا، بينما انتُشِل 14 أحياء.

وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمانين، واستدعت النيابة العامة الناجين لسماع شهادتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.