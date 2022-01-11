ممثل مصر في محاكاة مجلس حقوق الإنسان: نموذج مصغر لاتخاذ القرار

قال عبد اللطيف فاروق ممثل مصر في جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة، التي عُقدت ضمن منتدى شباب العالم، إنّ نموذج المحاكاة أصبح تقليدًا دائمًا في المنتدى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يُقدمه الإعلاميان لبنى عسل ومحمد مصطفى شردي، عبر شاشة "الحياة"، مساء الثلاثاء، أنّ هذه الجلسة تعتبر نموذجًا مصغرًا لعملية صنع واتخاذ القرار.

وأشار إلى أنّ الشباب يتقلدون خلال الجلسة مناصب الزعماء في كل منظمة تتم محاكاتها، ويتم التطرق لإحدى القضايا الإقليمية أو العالمية التي تهم الشعوب ويتم التحاور بشأنها للتوصل إلى حلول وتوصيات.

ولفت إلى التطرق خلال الجلسة إلى تداعيات جائحة كورونا على حقوق الإنسان، مؤكّدًا أن التجهيز لهذه الجلسات يتضمن الاستعداد لكل السيناريوهات الوارد حدوثها بشكل طارئ، لا سيّما حال توجيه اتهام للدولة يتم الوقوف له بالمرصاد.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية لفعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ في نسخته الرابعة، الذي يعقد تحت شعار "العودة معًا".

وعُقدت الجلسة تحت عنوان "نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة"، ضمن فعاليات المنتدى الذى تستمر أعماله خلال الفترة من 10-13 يناير الجاري بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.