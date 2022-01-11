فحص 53090 حالة في مبادرة «100 مليون صحة» بالبحر الأحمر العام الماضي

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر فحص 53090 حالة في مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" خلال العام الماضي.

وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الدكتور تامر مرعي -في بيان اليوم الاثنين- إن المبادرة حققت إنجازات كبيرة خلال عام ٢٠٢١، أسفرت عن فحص ٥٣٣٨ طفلًا حديث الولادة في مبادرة "١٠٠ مليون صحة لاكتشاف وعلاج ضعف فقدان السمع للأطفال حديثي الولادة"، حيث تم عمل اختبارات للأطفال حديثي الولادة من عمر يوم وحتى ٢٨ يومًا للتأكد من عدم وجود أية مشكلات خاصة بالسمع.

وأضاف مرعي أنه تم فحص ١١٧٢٣ حالة في مبادرة "١٠٠ مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي"، كما تم فحص ٣٨١٧ امرأة حامل وتقديم الخدمات الطبية مجانًا طوال فترة الحمل وبعد ٤٢ يومًا من الولادة من خلال الوحدات الصحية في مبادرة "١٠٠ مليون صحة لدعم صحة الأم والجنين"، وكذلك تم فحص ٣٢٢١٢ سيدة في مبادرة "١٠٠ مليون صحة لدعم صحة المرأة".

وتابع وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن التشخيص والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي يوصل لنسب شفاء أكثر من ٩٠% ويقلل نسب ارتجاع المرض.